زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب منطقة البحر الكاريبي... وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7,6 درجات البحر الكاريبي السبت، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما استدعى إطلاق تحذير من حدوث موجات تسونامي خصوصا في كوبا وجامايكا والمكسيك وكوستاريكا وهايتي.



ووقع الزلزال في قلب البحر الكاريبي. كما تأثر بالتحذير من أمواج التسونامي كل من جزر كايمان وهندوراس وجزر البهاما وبليز وبنما ونيكاراغوا وغواتيمالا، وفقا لمركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ.