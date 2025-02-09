زعيم كوريا الشمالية ينتقد التعاون العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية

انتقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التعاون العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية كونه يزيد التوتر في المنطقة، وتعهد باتخاذ تدابير مضادة بما يشمل تطوير القدرات النووية على نحو أكبر.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله إن نشر الولايات المتحدة لأصول استراتيجية نووية بالإضافة إلى المناورات الحربية والتعاون العسكري مع اليابان وكوريا الجنوبية يؤدي إلى اختلال التوازن العسكري في المنطقة ويثير تحديا خطيرا للبيئة الأمنية.



وقال كيم خلال زيارة لوزارة الدفاع لإحياء ذكرى تأسيس جيشها: "لا تريد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية توترا لا داعي له للوضع الإقليمي ولكنها ستتخذ تدابير مضادة مستدامة لضمان التوازن العسكري في المنطقة".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح عقب اجتماع الجمعة مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بأنه سيقيم علاقات مع كوريا الشمالية، وعبر الزعيمان عن قلقهما بشأن برنامجها النووي.



وفيما يتعلق بحرب روسيا مع أوكرانيا، قال كيم: "إن جيش وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سيدعمان ويشجعان دائما القضية العادلة للجيش والشعب الروسي للدفاع عن سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما بما يتماشى مع روح المعاهدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".



وفي الشهر الماضي، قالت كوريا الجنوبية إنها تشتبه في أن كوريا الشمالية تستعد لإرسال المزيد من القوات إلى روسيا، بالإضافة إلى حوالي 11 ألف جندي تم إرسالهم بالفعل للمشاركة معها في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.