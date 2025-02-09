ترامب يلغي التصاريح الأمنية لبلينكن وسوليفان

كشف مسؤولون بالبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى التصاريح الأمنية لوزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.



ويأتي ذلك بعد يوم من إلغاء ترامب التصاريح الأمنية لسلفه جو بايدن ووقف الإحاطات المخابراتية اليومية المقدمة له.