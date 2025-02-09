روسيا: لا نرى أي خطوات إيجابية من الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أن روسيا لم تر بعد أي خطوات إيجابية من جانب الإدارة الأميركية الجديدة بشأن قضية نزع السلاح.



وقال غاتيلوف لوكالة ريا نوفوستي في مقابلة نشرت صباح اليوم: "نحن مستعدون للحفاظ على علاقات تعاون سلسة مع أي إدارة أميركية".



وأضاف: "سنكون على استعداد للقيام بذلك في إطار مؤتمر بشأن نزع السلاح ... حتى الآن، لا نرى أي تقدم إيجابي في هذا الصدد في جنيف".