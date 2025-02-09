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السعودية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم
أخبار دولية
2025-02-09 | 00:12
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السعودية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم
أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقالت الوزارة في بيان: "تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".
وشددت المملكة على أن "حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين".
وكان مسؤولون إسرائيليون قد اقترحوا إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية. وبدا نتنياهو مازحا الأسبوع الماضي بينما كان يدلي بحديث للقناة 14 عندما أخطأ المحاور وقال "دولة سعودية" بدلا من "دولة فلسطينية" قبل أن يصحح هذا الخطأ.
وتدارك نتنياهو الموقف، وقال: "دولة فلسطينية".
وفي حين ذكر البيان السعودي اسم نتنياهو فإنه لم يشر بشكل مباشر إلى التصريحات حول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.
أخبار دولية
السعودية
نتنياهو
تهجير
الفلسطينيين
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