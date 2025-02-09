التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك

وصل خمسة عمّال تايلانديين كانوا اختُطِفوا خلال هجوم حماس على إسرائيل واحتُجِزوا رهائن في غزة لأكثر من عام، الأحد إلى بانكوك، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.



وقد هبطت طائرتهم في مطار سوفارنابومي في بانكوك بعد الافراج عنهم في 30 كانون الثاني في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الهادف إلى إنهاء الحرب في غزة.