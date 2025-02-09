نيويورك بوست عن ترامب: تحدثت مع بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

نقلت صحيفة نيويورك بوست عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وعندما سأل الصحفيون ترامب على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال: "من الأفضل ألا أقول".



وأضاف ترامب لصحيفة نيويورك بوست: "هو (بوتين) يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى".



وفي أواخر كانون الثاني، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين مستعد لإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب وأن موسكو تنتظر كلمة من واشنطن بأنها مستعدة أيضا.



وقال ترامب الجمعة إنه من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.



وفي تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، قال ترامب إنه "كانت له دائما علاقات جيدة مع بوتين" وأن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب. لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.



وأضاف ترامب: "آمل أن يتحقق ذلك سريعا. يموت الناس كل يوم. هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين".

ولاحقا، نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن ليس بوسعه أن "يؤكد أو ينفي" تقارير عن محادثة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.