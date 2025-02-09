واشنطن بوست: مرشحون لمناصب بالمخابرات الأميركية يخضعون لاختبارات الولاء لترامب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مرشحين لشغل مناصب مهمة في أجهزة الأمن والمخابرات على مستوى الولايات المتحدة يسألون عما إذا كانوا يصدقون ما يقوله الرئيس دونالد ترامب بشأن فوزه بانتخابات عام 2020 وعن رأيهم في تبعات ذلك.



وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته السبت نقلا عن مصادر لم تسمها أن أسئلة وجهت للعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين عن نتائج انتخابات الرئاسة في 2020، وكذلك عن اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021، وهما أمران يعتبر ترامب أن الآراء عنهما من المؤشرات على الولاء.



وذكر تقرير الصحيفة أن مسؤلين سابقين كانا مرشحين لشغل منصبين في أجهزة مخابرات سئلا عن أعمال الشغب وهل حدثت "بتواطؤ من جهة مسؤولة"، وهل "سرقت" انتخابات 2020.



ولم يتم اختيار أي منهما لشغل المنصب المرشح له لكن لم يتضح إن كان هناك أسباب أخرى لرفضهما.