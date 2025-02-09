الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين في عملية موسعة بالضفة الغربية

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الاسرائيلية قتلت عددا من المسلحين واعتقلت عددا من الأفراد المطلوبين في نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.



كما أعلن المتحدث توسيع العملية العسكرية في المنطقة.