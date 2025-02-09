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الكرملين يحجم عن تأكيد أو نفي تقارير عن محادثة بين بوتين وترامب

نقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن ليس بوسعه أن "يؤكد أو ينفي" تقارير عن محادثة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.