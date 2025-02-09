الجيش الأوكراني: أسقطنا 70 طائرة مسيرة من أصل 151 أطلقتها روسيا خلال الليل

أعلن الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 70 طائرة مسيرة من أصل 151 أطلقتها روسيا خلال الليل.



وأفاد سلاح الجو في بيان، بأن 74 طائرة مسيرة أخرى لم تصل إلى أهدافها، بسبب تشويش إلكتروني على الأرجح، بينما لا تزال طائرتان مسيرتان في الجو.