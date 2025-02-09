إيران تعتبر "التهجير القسري" للفلسطينيين "تهديدا خطرا" للشرق الأوسط

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة و"التهجير القسري" للفلسطينيين يشكل "تهديدا خطرا" للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.



وكان ترامب قال الثلاثاء في واشنطن وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "الولايات المتحدة ستتولى الإشراف على قطاع غزة". وأضاف الرئيس الأميركي أن سكان قطاع غزة المدمر جراء حرب بدأت قبل 15 شهرا، يمكن أن ينقلوا إلى الأردن أو مصر رغم معارضة هذين البلدين.



وقال عراقجي: "مخطط التهجير القسري لأهالي غزة مؤامرة استعمارية تهدف إلى محو فلسطين".



وأكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي أن هذا يشكل "تهديدا خطرا لاستقرار المنطقة وأمنها".



وشدد الوزير الإيراني على "ضرورة اتخاذ موقف موحد وقوي من قبل الدول الإسلامية لمواجهة هذه المؤامرة التي تستهدف مصير الشعب الفلسطيني".