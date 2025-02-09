وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن للقاء كبار المسؤولين الأميركيين

توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد إلى واشنطن لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب وأعضاء في الكونغرس، على ما أفادت وزارة الخارجية.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الزيارة "تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة" إضافة إلى "التشاور بشأن التطورات الإقليمية".