رئيس الاستخبارات التركية في طهران

أجرى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين محادثات مع نظيره الإيراني في طهران بشأن الحرب ضد جماعات "إرهابية" والوضع في سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأبناء.والتقى كالين وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب ورئيس جهاز الأمن علي أكبر أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، على ما أفادت الوكالة في ساعة متأخرة السبت.وناقش المسؤولون "الحرب ضد المنظمات الإرهابية وخصوصا حزب العمال الكردستاني وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والتهديدات المشتركة والوضع في سوريا ووقف إطلاق النار في غزة، وتطورات القضية الفلسطينية".وكانت الدولتان على طرفي نقيض من الحرب السورية إذ دعمت تركيا معارضي الرئيس السوري السابق بشار الأسد فيما دعمت إيران حكمه.وتحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هاتفيا السبت مع نظيره الإيراني عباس عراقجي وناقشا القضايا الثنائية و"الوضع في فلسطين"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر دبلوماسية.