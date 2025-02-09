قيادي في حماس: انسحاب إسرائيلي من مفترق نتساريم على طريق سلاح الدين

أكد قيادي في حركة حماس أن القوات الإسرائيلية انسحبت الأحد من مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، تنفيذا لاتفاق وقف النار.



وسمح الأحد للمركبات التنقل في الاتجاهين بين شمال القطاع وجنوبه.



وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن "قوات الاحتلال انسحبت من مفترق الشهداء (نتساريم) على طريق صلاح الدين وتم إزالة الحاجز العسكري والمواقع العسكرية المحيطة به، حيث تم إعادة فتح طريق صلاح الدين في الإتجاهين أمام حركة المركبات بحرية". وأكد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان عدم وجود قوات إسرائيلية الأحد.