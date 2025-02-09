روسيا تعلن سيطرتها على قرية في شرق أوكرانيا قرب بلدة إستراتيجية

أعلنت روسيا الأحد أن قواتها سيطرت على قرية أوريخوفو-فاسيليفكا في شرق أوكرانيا قرب تشاسيف يار المركز العسكري الاستراتيجي الذي تحاول موسكو السيطرة عليه.



ويدور قتال عنيف في بلدة تشاسيف يار الواقعة عند خط الجبهة، وهي إحدى آخر البلدات التي تمنع روسيا من تحقيق المزيد من التقدم في المنطقة، بحسب مدونين عسكريين روس.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في إفادة يومية: "نتيجة تحركات هجومية حاسمة، حررت مجموعة القوات الجنوبية قرية أوريخوفو-فاسيليفكا في منطقة دونيتسك"، مستخدمةً الاسم الروسي للقرية.



وتقع أوريخوفو-فاسيليفكا على بعد حوالى 10 كيلومترات شمال تشاسيف يار بالقرب من الطريق المؤدي إلى مدينة سلوفيانسك التي تسيطر عليها أوكرانيا.



ويأتي ذلك مع تقدم القوات الروسية داخل منطقة دونيتسك، وإعلان موسكو السيطرة على مدينة توريتسك المنجمية الاستراتيجية الجمعة، بينما تنفي أوكرانيا أن تكون قوات موسكو سيطرت بشكل كامل عليها.