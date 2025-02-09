قتيل على الأقل و28 مفقودا في انزلاق تربة في الصين

تسبب انزلاق تربة في محافظة سيشوان بجنوب غرب الصين نتيجة أمطار غزيرة بمقتل شخص على الأقل فيما لا يزال نحو ثلاثين آخرين مفقودين، وفق ما أفادت وكالة الصين الجديدة للأنباء الرسمية.



ووقعت الكارثة ظهر السبت في قرية جينبينغ في منطقة ييبين، ما أدى إلى "مقتل شخص وفقدان 28 آخرين" بحسب الوكالة.



وأشارت الوكالة إلى إغاثة شخصين السبت فيما يواصل أكثر من 900 عنصر عمليات البحث سعيا للعثور على المفقودين.



وعرض تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي في وقت سابق الأحد مشاهد لعناصر إغاثة يتفقدون الموقع خلال الليل.



ونقل عن السلطات المحلية أن "دراسة أولية تظهر أن الكارثة وقعت بسبب الأمطار التي تساقطت لفترة طويلة مؤخرا وعوامل جيولوجية".

