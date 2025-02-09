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نتانياهو يؤكد في واشنطن: سننجز المهمة لتنفيذ خطة ترامب لقطاع غزة
أخبار دولية
2025-02-09 | 07:36
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نتانياهو يؤكد في واشنطن: سننجز المهمة لتنفيذ خطة ترامب لقطاع غزة
أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضية بنقل الفلسطينيين من غزة وتولي الولايات المتحدة السيطرة على القطاع المدمر، مؤكدا استعداد إسرائيل لـ"إنجاز المهمة".
وفي مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز" الأميركية ليل السبت فيما كان يختتم زيارته إلى واشنطن، دافع نتانياهو عن مقترح ترامب الذي أثار موجة تنديد واستنكار عبر الشرق الأوسط والعالم.
وقال: "اعتقد أن اقتراح الرئيس ترامب هو أول فكرة جديدة منذ سنوات، وله القدرة على تغيير كل شيء في غزة"، معتبرًا أنه يعبر عن "مقاربة صحيحة" لمستقبل القطاع الفلسطيني.
وأضاف: "كل ما قاله ترامب هو "أريد أن افتح الباب وأمنحهم خيار الانتقال إلى موقع آخر موقتًا ريثما نعيد بناء المكان عمليًا"."
وأشار إلى أن "ترامب لم يقل إطلاقًا إنه يريد أن تقوم قوات أميركية بالعمل،" مؤكدًا أننا "سننجز نحن المهمة".
أخبار دولية
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