الحروب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا في كلمة البابا فرنسيس

حضرت الحروب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا في كلمة بابا الفاتيكان خلال قداس ترأسه بمناسبة يوبيل القوات المسلحة وأفراد الشرطة والأمن.



وأشار البابا في كلمته إلى أنه لا يستطيع مواصلة القراءة بسبب صعوبات في التنفس.

