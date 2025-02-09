دول البلطيق تنتقل إلى شبكة الكهرباء الأوروبية وتنهي روابط الطاقة مع روسيا

أعلنت استونيا ولاتفيا وليتوانيا اليوم الأحد أنها نجحت في ربط أنظمتها الكهربائية مع شبكة الكهرباء القارية الأوروبية، بعد يوم واحد من قطع روابط الطاقة التي استمرت لعقود مع روسيا وروسيا البيضاء.



واستمر التخطيط لهذا التحول المعقد بعيدًا عن شبكة الكهرباء السوفيتية سابقًا لسنوات عديدة، ويهدف إلى دمج دول البلطيق الثلاث بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.



وقال رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش في منشور على منصة إكس: "لقد فعلناها!".



وقبل أيام وصفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وهي استونية، هذا التحول بأنه "انتصار للحرية والوحدة الأوروبية".



وأوقفت الدول الثلاث المؤيدة بشدة لكييف شراء الطاقة من روسيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 لكنها استمرت في الاعتماد على الشبكة الروسية للتحكم في ترددات واستقرار الشبكات لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.