السعودية ودول عربية تعلن "الرفض القاطع" لتصريحات نتانياهو عن دولة فلسطينية في المملكة

أكدت السعودية وعدة دول عربية الأحد "الرفض القاطع" لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني وإقامة دولة لهم في المملكة الخليجية.



واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأحد تصريحات نتانياهو عن إقامة دولة فلسطينية في السعودية "انفصالًا تامًا عن الواقع"، مشيرًا إلى أنها "أوهام لا وجود لها الا بأذهان من ينطقون بها"، في موقف تنبته مصر والإمارات وقطر.



وجاءت هذه التصريحات التي اعتبرها الإعلام الإسرائيلي مجرد "مزحة" بعد يومين من اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة تطوير قطاع غزة ونقل أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون فيه الى دول أخرى، على رأسها مصر والأردن.



وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".



وأضافت أن "هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساسًا".



وأكدت أن "الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".

