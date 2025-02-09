روسيا تحقق في انفجار على متن ناقلة نفط

أعلنت وكالة الشحن الفدرالية الروسية أن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط في ميناء في شمال غرب روسيا أجبر الطاقم على الإخلاء فيما يجري التحقيق في الأمر.

وأفادت وكالة النقل البحريّ والنهريّ "روسموريشفلوت" على تلغرام أن "انفجارا وقع في غرفة المحرك" في "كوالا" في ميناء أوست لوغا غربي سانت بطرسبرغ صباح الأحد.

وقالت إنّ الطاقم فر من السفينة لكن الانفجار لم يتسبب في "انسكاب البضائع أو تسرب المنتجات النفطية" ولا يوجد خطر بأن تغرق السفينة.

وأكّدت أن "الوكالات المختصة تحقق في الحادث"، وسيتم فحص حالة السفينة.

وأظهر موقع تتبع السفن "فيسيل فايندر" أن السفينة "كوالا" التي بُنيت في عام 2023 وترفع علم أنتيغوا وباربودا وصلت إلى أوست لوغا الخميس.

وكتبت قناة "بازا" الروسية على تلغرام أن السفينة تحمل 130 ألف طن من زيت الوقود الثقيل.