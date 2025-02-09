شهداء في قطاع غزة...

أعلن الدفاع المدنيّ في غزة أنّ القوّات الإسرائيليّة قتلت ثلاثة مدنيين، فيما قال الجيش إنه أطلق "عيارات تحذيرية" على فلسطينيين اقتربوا من قواته في القطاع.

وتأتي الحادثة في مدينة غزة مع استمرار وقف إطلاق النار الهش بين حماس وإسرائيل الساري منذ 19 كانون الثاني.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدنيّ محمود بصل وكالة فرانس برس بسقوط "ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى إثر إطلاق القوات الإسرائيليّة النار على المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة".

ودعت المواطنين إلى "عدم الاقتراب من المناطق الشرقية والمواقع العسكرية الإسرائيلية الحدودية والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة".

وأقر الجيش الإسرائيليّ بأن قواته أطلقت النار عندما اقترب أشخاص من مواقعه.

واوضح أن "القوات تقدمت بآليات عسكرية وأطلقت عيارات تحذيرية على المشتبه بهم". وأضاف في بيان "تم تحديد عدة إصابات بعد إطلاق النار، وتراجع أولئك الذين اقتربوا من الحاجز".

وأكد الجيش الأحد التزامه الدفاع عن جنوده وتطبيق وقف إطلاق النار، مكررا تحذيره لسكان غزة من الاقتراب من قواته في المنطقة.

واشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إلى أن "السياسة الأمنية الإسرائيلية تجاه غزة واضحة: أي شخص يخترق المنطقة العازلة سيدفع الثمن".

واضاف "لن نتسامح مطلقا مع أي تهديد يواجه الجيش الإسرائيلي أو منطقة الحدود أو المجتمعات الإسرائيلية".