الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شهداء في قطاع غزة...

أخبار دولية
2025-02-09 | 11:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شهداء في قطاع غزة...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شهداء في قطاع غزة...

أعلن الدفاع المدنيّ في غزة أنّ القوّات الإسرائيليّة قتلت ثلاثة مدنيين، فيما قال الجيش إنه أطلق "عيارات تحذيرية" على فلسطينيين اقتربوا من قواته في القطاع.

     

وتأتي الحادثة في مدينة غزة مع استمرار وقف إطلاق النار الهش بين حماس وإسرائيل الساري منذ 19 كانون الثاني.

     

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدنيّ محمود بصل وكالة فرانس برس بسقوط "ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى إثر إطلاق القوات الإسرائيليّة النار على المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة".

     

ودعت المواطنين إلى "عدم الاقتراب من المناطق الشرقية والمواقع العسكرية الإسرائيلية الحدودية والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة".

     

وأقر الجيش الإسرائيليّ بأن قواته أطلقت النار عندما اقترب أشخاص من مواقعه.

     

واوضح أن "القوات تقدمت بآليات عسكرية وأطلقت عيارات تحذيرية على المشتبه بهم". وأضاف في بيان "تم تحديد عدة إصابات بعد إطلاق النار، وتراجع أولئك الذين اقتربوا من الحاجز".

     

وأكد الجيش الأحد التزامه الدفاع عن جنوده وتطبيق وقف إطلاق النار، مكررا تحذيره لسكان غزة من الاقتراب من قواته في المنطقة.

     

واشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إلى أن "السياسة الأمنية الإسرائيلية تجاه غزة واضحة: أي شخص يخترق المنطقة العازلة سيدفع الثمن".

     

واضاف "لن نتسامح مطلقا مع أي تهديد يواجه الجيش الإسرائيلي أو منطقة الحدود أو المجتمعات الإسرائيلية".

  

آخر الأخبار

أخبار دولية

غزة...

LBCI التالي
زعيم كوريا الشمالية ينتقد التعاون العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية
زلزال بقوة 7,6 درجات يضرب منطقة البحر الكاريبي... وتحذير من تسونامي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-16

الدفاع المدني في قطاع غزة: سبعة شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة بعد إعلان اتفاق الهدنة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-19

الجزيرة: شهيد ومصابون في قصف مدفعي على فلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-05

الجزيرة: شهيدان جراء قصف مسيرة إسرائيلية مزارعين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-02

مصادر طبية للجزيرة: 63 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:07

مهاجرون غير نظاميّين في مقبرة جماعية جنوب شرق ليبيا

LBCI
أخبار دولية
12:00

هرتسوغ: من المقرر أن يلتقي ترامب بكبار الزعماء العرب

LBCI
أخبار دولية
11:55

ترامب: ماسك سيكتشف عمليات احتيال بمليارات الدولارات في وزارة الدفاع

LBCI
أخبار دولية
10:40

مصادر عسكريّة لرويترز: من المتوقّع تشكيل حكومة سودانية جديدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
01:45

أمطار وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
اقتصاد
03:15

جمعية المصارف: تشكيل الحكومة محطة مفصلية في تاريخ لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-05

في لجنة الرقابة على شركات التأمين عقد منفوخ بمئات آلاف الدولارات مقابل خدمة زهيدة

LBCI
أخبار دولية
08:08

الحروب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا في كلمة البابا فرنسيس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:08

الحروب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا في كلمة البابا فرنسيس

LBCI
أمن وقضاء
08:06

في الجنوب... الجيش اللبناني يستمر في الدخول إلى قرى حدودية جديدة

LBCI
أخبار لبنان
08:03

البعريني: رئيس الحكومة أقصى عكار واستقوى على النواب السنة

LBCI
أخبار لبنان
06:11

الراعي: جميع الوزراء واعدون... والخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو الانزلاق في محور الانحطاط

LBCI
أخبار لبنان
05:01

رئيس الجمهورية تسلم دعوة من الرئيس تبّون لزيارة الجزائر... الوزير عطاف: نقف إلى جانب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:57

قداس عيد مار مارون يتحول إلى محطة سياسية... وهذا ما قاله الوزراء الجدد للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بداية واعدة للسائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي في بطولة الفورمولا ٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مهرجان ابوظبي انطلق وهذا ما يحمله من رسائل ثقافية وجسور تواصل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:45

أمطار وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
أخبار لبنان
05:12

بالصورة - أورتاغوس برفقة رائد بالجيش اللبناني وتحمل صاروخاً

LBCI
أخبار لبنان
23:47

بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

LBCI
صحف اليوم
00:20

مصدر دبلوماسي عربي لـ"الأنباء" الكويتية: تشكيل الحكومة بالمواصفات المطلوبة سيكون له مفاعيله الفورية على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-08

حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية

LBCI
أخبار لبنان
05:08

قبلان: نحن في حالة ارتياح لوجود القوات اللبنانية في هذه الحكومة

LBCI
آخر الأخبار
08:44

أهالي بلدة الشواغير يقطعون الطريق أمام الصهاريج التي تعبر إلى سوريا إحتجاجًا على إستمرار التهريب في ظل القصف الذي يطال عدد من بلدات قضاء الهرمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More