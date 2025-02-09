هرتسوغ: من المقرر أن يلتقي ترامب بكبار الزعماء العرب

أعلن الرئيس الإسرائيليّ إسحق هرتسوغ أنّه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بنظيره المِصريّ عبد الفتاح السيسي وربما بولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، من دون أن يحدد موعدًا للمحادثات.

وجاء ذلك في تصريحات لقناة فوكس نيوز ردا على سؤال عن اقتراح ترامب في الآونة الأخيرة بالسيطرة على قطاع غزة وإعادة بنائه.

وقال هرتسوغ "من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب بكبار الزعماء العرب، وفي مقدمتهم ملك الأردن ورئيس مصر وأعتقد أيضا ولي عهد السعودية".

وأضاف: "هؤلاء هم الشركاء الذين يتعين علينا الاستماع إليهم، ويجب مناقشتهم. ويتعين علينا أيضا احترام مشاعرهم ورؤية كيفية بناء خطة مستدامة للمستقبل".