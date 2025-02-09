مهاجرون غير نظاميّين في مقبرة جماعية جنوب شرق ليبيا

أفاد مكتب النائب العام الليبي بأنه تم عُثر على جثث 28 مهاجرًا من إفريقيا جنوب الصحراء في مقبرة جماعية قرب مركز احتجاز "غير قانوني" في منطقة الكفرة بأقصى جنوب شرق ليبيا.

واوضح أن الجثث عثر عليها خلال عملية لقوات الأمن استهدفت مركز احتجاز تستخدمه شبكة للاتجار بالبشر، كان يضم 76 مهاجرًا آخرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال المصدر نفسه إنّ التحقيق اتاح كشف وجود "منظمة إجرامية تمتهن الاتجار بالبشر" ويقوم أفرادها بتعذيب المهاجرين غير النظاميين وإساءة معاملتهم، لافتا الى توقيف ثلاثة أشخاص خلال العملية هم ليبي وأجنبيان.

واظهرت صور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي أفرادا اصابهم الهزال وتحمل أجسامهم آثار ضرب.

وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية.