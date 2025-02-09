زيلينسكي: خطة ترامب يجب أن لا توقف الحرب فحسب

شدّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي على أنّ خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب من أجل تسوية سريعة في أوكرانيا، يجب أن لا توقف الحرب فحسب، وإنما تضمن أيضًا عدم إمكان

تكرار العدوان الروسيّ.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع قناة آي.تي. أنّ أوكرانيا تريد عدم تكرار تجربة اتفاقيات السلام والمحادثات التي فشلت في تحقيق نتائج في السنوات التي سبقت الغزو الروسيّ الكامل في شباط 2002.

وقال إنّ هذا يعني وضع ضمانات أمنية.

وأضاف زيلينسكي للقناة: "تجميد الصراع سيؤدي إلى المزيد من العدوان مرارا. من سيفوز بالجوائز في ذلك الوقت ويسجل في التاريخ باعتباره المنتصر؟ لا أحد. ستكون هزيمة مطلقة للجميع، سواء بالنسبة لنا، وهو المهم، أو بالنسبة لترامب".

ورأى أنّه "ينبغي ألا ينهي (ترامب) الحرب فحسب. وإنما عليه أن يتحرك حتى لا تتاح الفرصة أمام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لشن حرب علينا مرة أخرى. هذا هو الشيء الرئيسي ويجب على الجميع أن يدرك ذلك. هذا هو ما سيكون انتصارا".

وأكد زيلينسكي مجددا استعداده لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب بشرط مشاركة حلفاء أوكرانيا الغربيين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واستبعد زيلينسكي في تصريحات خلال المقابلة مجددا إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل توقف الأعمال القتالية، موضحا أن ذلك من شأنه أن يعرض البلاد للخطر من خلال رفع بنود رئيسية من الأحكام العرفية.