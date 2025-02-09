الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: خطة ترامب يجب أن لا توقف الحرب فحسب

أخبار دولية
2025-02-09 | 14:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: خطة ترامب يجب أن لا توقف الحرب فحسب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زيلينسكي: خطة ترامب يجب أن لا توقف الحرب فحسب

شدّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي على أنّ خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب من أجل تسوية سريعة في أوكرانيا، يجب أن لا توقف الحرب فحسب، وإنما تضمن أيضًا عدم إمكان 

تكرار العدوان الروسيّ.

 

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع قناة آي.تي. أنّ أوكرانيا تريد عدم تكرار تجربة اتفاقيات السلام والمحادثات التي فشلت في تحقيق نتائج في السنوات التي سبقت الغزو الروسيّ الكامل في شباط 2002. 

 

وقال إنّ هذا يعني وضع ضمانات أمنية.

 

وأضاف زيلينسكي للقناة: "تجميد الصراع سيؤدي إلى المزيد من العدوان مرارا. من سيفوز بالجوائز في ذلك الوقت ويسجل في التاريخ باعتباره المنتصر؟ لا أحد. ستكون هزيمة مطلقة للجميع، سواء بالنسبة لنا، وهو المهم، أو بالنسبة لترامب".

 

ورأى أنّه "ينبغي ألا ينهي (ترامب) الحرب فحسب. وإنما عليه أن يتحرك حتى لا تتاح الفرصة أمام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لشن حرب علينا مرة أخرى. هذا هو الشيء الرئيسي ويجب على الجميع أن يدرك ذلك. هذا هو ما سيكون انتصارا".

 

وأكد زيلينسكي مجددا استعداده لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب بشرط مشاركة حلفاء أوكرانيا الغربيين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

واستبعد زيلينسكي في تصريحات خلال المقابلة مجددا إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل توقف الأعمال القتالية، موضحا أن ذلك من شأنه أن يعرض البلاد للخطر من خلال رفع بنود رئيسية من الأحكام العرفية.

 

آخر الأخبار

أخبار دولية

ترامب

الحرب

LBCI التالي
الكرملين يحجم عن تأكيد أو نفي تقارير عن محادثة بين بوتين وترامب
في 27 شباط... مصر تستضيف قمة عربية طارئة لبحث التطورات "الخطيرة" للقضية الفلسطينية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-14

بلينكن: إدارة بايدن ستسلم لفريق ترامب خطة لإدارة غزة بعد الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-14

بلينكن: سأسلم خطة ما بعد الحرب في غزة إلى إدارة ترامب

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-20

ميقاتي لـ"عشرين 30": لا عراقيل أمام البيان الوزاري وأنا لا أقول اننا انتصرنا ولكن عندما نريد أن نحكم على الأمور يجب أن نحكم بحسب الوقت الذي نحن فيه

LBCI
أخبار دولية
15:30

أردوغان: لا جدوى من مناقشة ما قاله ترامب في شأن خطة غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:40

حاكم دبي: نحو تصفير البيروقراطية

LBCI
أخبار دولية
00:15

ارتفاع كبير في عدد التوقيفات بالمملكة المتحدة على خلفية العمل غير القانوني

LBCI
أخبار دولية
00:12

الرهينة الإسرائيلي المفرج عنه أور ليفي تلقى "الضربة الأشد" لدى تلقيه نبأ مقتل زوجته

LBCI
أخبار دولية
00:09

اكتشاف جثتين على شاطئ بشمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجرا في البحر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-01-30

قرار من وزير الاقتصاد بتعديل وزن ربطة "الخبز الأبيض" مع الإبقاء على السعر نفسه

LBCI
اخبار البرامج
15:35

"هيك بيصير باللي بيكسر علينا"... عائلة خليل خليل تطالب بالعدالة لابنها وتتلقى اتصالاً من النائب فريد هيكل الخازن (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-01-24

الرئيس الأوكراني يتهم بوتين بمحاولة "التلاعب" بترامب

LBCI
حال الطقس
2025-02-06

المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

وقفة أمام كفركلا المحتلة… ودخول الأهالي إلى رب ثلاثين المحررة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:44

أصبح للبنان وزارة للذكاء الإصطناعي... هذه طموحات الوزير الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

Public Servant: المسؤول خادمًا للشعب لا سيدًا عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منتخبا لبنان للروغبي يونيون إلى بطولة العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

اللجنة الخماسية بشأن لبنان باقية وهذا هو دورها الجديد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تحيي مهرجان أبوظبي وتدعم الشباب للإبداع وهذه أبرز الجوائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تسعة أيام لانتهاء المهلة الثانية للإنسحاب… فكرة البقاء لا تغادر إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

البيان الوزاري المرتقب: صيغة جديدة بعبارات واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شفيع الموارنة يتشفع بالحكومة والصلوات ترفع للبيان الوزاري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
2025-02-09

أمطار وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
أخبار لبنان
05:12

بالصورة - أورتاغوس برفقة رائد بالجيش اللبناني وتحمل صاروخاً

LBCI
أخبار دولية
17:06

ترامب: ملتزم بشراء قطاع غزة وتملكه وقد أعطي أجزاء منه لدول أخرى

LBCI
خبر عاجل
14:55

غارات إسرائيلية استهدفت أطراف حربتا وصبوبا في البقاع ومعبر قلد السبع الحدودي مع سوريا في جرد الهرمل

LBCI
اخبار البرامج
17:05

"ما بترك القضية"... السيد داني روكز يكشف تفاصيل جريمة قتل شقيقه جورج وهذا ما وعده به (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:35

"هيك بيصير باللي بيكسر علينا"... عائلة خليل خليل تطالب بالعدالة لابنها وتتلقى اتصالاً من النائب فريد هيكل الخازن (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:44

أهالي بلدة الشواغير يقطعون الطريق أمام الصهاريج التي تعبر إلى سوريا إحتجاجًا على إستمرار التهريب في ظل القصف الذي يطال عدد من بلدات قضاء الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
05:08

قبلان: نحن في حالة ارتياح لوجود القوات اللبنانية في هذه الحكومة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More