هجمات روسية أشعلت حريقا في كييف

اعلن مسؤولون أوكرانيون إن هجمات نفذتها روسيا بطائرات مسيرة أشعلت حريقا في العاصمة كييف، وأصابت امرأة وألحقت أضرارا بعدة منازل في مدينة سومي شمال شرقي البلاد.



وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في منشور على تطبيق تيليغرام إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الذي أشعل حريقا في مبنى غير سكني بالعاصمة.



لكن إيهور كالتشينكو حاكم منطقة سومي قال على تيليغرام إن امرأة تبلغ من العمر 38 عاما نُقلت إلى المستشفى بعدما أطلقت روسيا طائرات مسيرة على سومي، المركز الإداري لمنطقة سومي الأوسع. وأضاف أن خمسة منازل تضررت أيضا.



ولم يُعرف على الفور النطاق الكامل للهجوم الروسي الذي وقع خلال الليل على أوكرانيا. ولم يصدر أي تعليق من روسيا.



ويتبادل الجانبان الاتهامات باستهداف المدنيين في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل لأوكرانيا في شباط 2022. لكن الصراع أودى بحياة الآلاف من المدنيين، الغالبية العظمى منهم من الأوكرانيين.