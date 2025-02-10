ماكرون يحضّ الأوروبيين على الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية قد يفرضها ترامب

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين على الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية من المحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال ماكرون "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين للرد. لكنّي أعتقد، أبعد من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا للدفاع عمّا يريده ويحتاجه"، وذلك خلال مقابلة بثتها الأحد شبكة سي ان ان الإخبارية الأميركية.



اضاف الرئيس الفرنسي "سؤالي الأول للولايات المتحدة هو: ما هي مشكلتكم الأولى؟ هل هي الاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك. مشكلتكم الأولى هي الصين"، مذكّرا بأن التكتل "حليف" للولايات المتحدة. وأضاف "إذا كنتم تريدون أن تستثمر أوروبا أكثر وتنخرط في الأمن والدفاع فمن مصلحة الولايات المتحدة عدم مهاجمة أوروبا وعدم تهديدها بالرسوم الجمركية".



وحذّر ماكرون من عواقب أي إجراء كهذا على الأميركيين بالقول : "إذا فرضتم رسوما جمركية على قطاعات عدة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار وخلق تضخّم في الولايات المتحدة".



ويلوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني، بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وقال الأسبوع الماضي إن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدَفة برسوم جمركية. واعتبر ان "الاتحاد الأوروبي عاملَنا على نحو سيئ جدا".



