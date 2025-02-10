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اكتشاف جثتين على شاطئ بشمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجرا في البحر

أخبار دولية
2025-02-10 | 00:09
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اكتشاف جثتين على شاطئ بشمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجرا في البحر
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اكتشاف جثتين على شاطئ بشمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجرا في البحر

عثِر على جثتين على شاطئ في شمال فرنسا الأحد، فيما أنقِذ 230 مهاجرا في البحر في اليوم نفسه في مضيق Pas-de-Calais خلال محاولتهم الوصول إلى إنكلترا، حسبما أعلنت السلطات الفرنسية. 
     
ففي الساعة 14,20 (13,20 ت غ) "عثِر على جثة رجل على شاطئ تيرمينوس في بيرك" في Pas-de-Calais. 
     
ثم عند نحو الساعة 16,00 (15,00 ت غ) "عثِر على جثة ثانية على بُعد 300 متر" من الأولى، وفق ما أعلنت السلطات في هذه المنطقة بشمال فرنسا لوكالة فرانس برس.

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