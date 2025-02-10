الرهينة الإسرائيلي المفرج عنه أور ليفي تلقى "الضربة الأشد" لدى تلقيه نبأ مقتل زوجته

تلقى الرهينة الإسرائيلي أور ليفي "الضربة الأشد" أثناء تحريره من غزة السبت عندما علم أن زوجته قتِلت على يد مقاتلي حماس في هجوم عام 2023 الذي كان قد اخُتطِف خلاله، وفق ما قال شقيقه الأحد.



وكانت حماس أطلقت ليفي مع إيلي شرابي وأوهاد بن عامي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة يوم السبت.



وقال مايكل ليفي للصحافة في المستشفى حيث يعالج شقيقه "كانت الضربة الأشد تنتظر أور عندما أطلِق وقد تأكد خوفه الأكبر".



وأضاف "قُتِلت إيناف، في ذلك اليوم المشؤوم. خلال 491 يوما، تشبث بالأمل في أن يجدها. خلال 491 يوما، لم يكن يعلم أنها لم تعد على قيد الحياة".