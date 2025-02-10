حاكم دبي: نحو تصفير البيروقراطية

اضاف: "البيروقراطية الحكومية .. هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة … وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية… في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج .. والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.. والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق …
أطلقنا في نهاية 2023… pic.twitter.com/MTkCctbGK4
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2025
اضاف: "البيروقراطية الحكومية .. هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة … وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية… في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج .. والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.. والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق …
أطلقنا في نهاية 2023… pic.twitter.com/MTkCctbGK4