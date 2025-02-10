حاكم دبي: نحو تصفير البيروقراطية

رأى رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ان البيروقراطية الحكومية هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية.



وشرح أن "في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج، والأوراق أهم من إنجاز الخدمة، وان الأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق. وشدد على ان الدولة اطلقت في نهاية 2023 حراكاً لتصفير البيروقراطية وتقليلها في الجهات، ترافق مع تقييم لمدى استجابة الجهات بما يضمن خدمات أفضل وكفاءة أعلى وتسهيلاً لحياة البشر".



واعلن أن وزارة العدل والخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية تفوقت في جهودها لمكافحة البيروقراطية. واوضح ان أسوأ ثلاث جهات في تقليل البيروقراطية هي بريد الإمارات وهيئة المعاشات ووزارة الرياضة".

وبعدما شكر المتفوقين، قال : "لمن لا يبذل جهوداً كافية، ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام، وكذلك الأشخاص والمسؤولين".