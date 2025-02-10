الخارجيّة اللبنانية تدين إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية: نقف إلى جانب المملكة

دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدة وقوفها إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها.



كما شددت الخارجية اللبنانية على رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينين أو توطينهم ولا سيما في لبنان.وحثت على الدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (٢٠٠٢) ما يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي.