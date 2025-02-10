وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي "سيرد" على أي رسوم جمركية أميركية جديدة



أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الإثنين أن الاتحاد الأوروبي "سيرد" على الرسوم الجمركية بقيمة 25% التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرضها على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، مثلما فعلت خلال ولايته الأولى.



وقال بارو متحدثا لشبكة تي إف 1 التلفزيونية "ليس هناك أي تردد حين يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحنا"، مضيفا أن المفوضية الأوروبية مخولة التحرك بهذا الصدد.

