بزشكيان يشكك في صدق واشنطن في السعي إلى مفاوضات مع طهران

شكك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في صدق الولايات المتحدة في السعي إلى إجراء مفاوضات مع طهران في ظل فرض عقوبات عليها، وذلك بعد أسبوع من إعادة تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "أقصى الضغوط" على الجمهورية الإسلامية.



وقال بزشكيان "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات، فلماذا فرضت علينا عقوبات؟"، مضيفا أن إسرائيل، لا إيران، هي التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وشدد بزشكيان على ان طهران لن ترضخ للضغوط الأجنبية ولكنها لا تسعى للحرب.

وجاءت تصريحات بزشكيان خلال إحياء الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية عام 1979.