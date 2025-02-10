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انخفاض معدّل الزواج بشكل كبير..والصين تشجّع الشباب على الارتباط والانجاب
أخبار دولية
2025-02-10 | 04:36
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انخفاض معدّل الزواج بشكل كبير..والصين تشجّع الشباب على الارتباط والانجاب
انخفض معدل الزواج في الصين بنسبة الخُمس العام الماضي، وهو أكبر معدل تراجع مسجل، على الرغم من جهود متعددة تبذلها السلطات لتشجيع الشباب على الزواج وإنجاب أطفال.
ويعزى تراجع الاهتمام بالزواج وتكوين أسرة إلى ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال والتعليم في الصين. وعلاوة على ذلك، أدى تعثر النمو الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية إلى صعوبة العثور على عمل لخريجي الجامعات كما يشعر من لديهم وظائف بعدم الأمان بشأن مستقبلهم على المدى البعيد.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون المدنية أن أكثر من 6.1 مليون شاب وفتاة سجلوا للزواج العام الماضي انخفاضا من 7.68 مليون في العام السابق.
وقال يي فوكسيان خبير الدراسات السكانية بجامعة ويسكونسن ماديسون "أمر غير مسبوق! حتى في 2020 بسبب كوفيد-2019، انخفض معدل الزواج بنسبة 12.2 بالمئة فقط".
وأشار إلى أن معدل الزواج في الصين العام الماضي كان أقل من نصف المعدل المسجل في 2013 والذي بلغ 13.47 مليون.
وأضاف أن هذا الاتجاه إذا استمر "فإن الطموحات السياسية والاقتصادية للحكومة الصينية سوف تدمرها نقطة الضعف السكانية".
ويشكل التشجيع على الزواج والإنجاب قضية ملحة بالنسبة للسلطات الصينية.
أخبار دولية
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