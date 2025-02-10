وزير الخارجية الصيني يزور أوروبا هذا الأسبوع قبل الأمم المتحدة

يبدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي بجولة أوروبية مصغرة هذا الأسبوع يشارك خلالها في مؤتمر ميونخ للأمن.



ويجمع المؤتمر الذي يُطلق عليه "دافوس الدفاع" و يُعقد سنويا في العاصمة البافارية الألمانية بين 14 و16 شباط، نخبة الخبراء الجيوسياسيين في العالم.



ومن المقرر أن يزور وانغ المملكة المتحدة وإيرلندا اعتبارا من الأربعاء على أن يتوجه بعد ذلك إلى نيويورك لحضور اجتماع حول الحوكمة العالمية في مقر الأمم المتحدة.



كما يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المقرر يومي 20 و21 شباط في جنوب أفريقيا.

