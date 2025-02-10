الشرع: آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة تم بثها الاثنين، أن آلاف المتطوعين ينضمون الى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحل جيشه وأجهزة أمنه.



وفي مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع وفق تصريحاته المترجمة الى اللغة الانكليزية إنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتًا الى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.



وأوضح الشرع أن عددًا كبيرًا من الشبان فروا من سوريا هربًا من التجنيد الاجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 والذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.



وفي 29 كانون الثاني، تاريخ تعيين الشرع رئيسًا انتقاليًا، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حل كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية.

