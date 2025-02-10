رئيس هيئة الاستثمار السورية: العقوبات على القطاع المصرفي السوري تعوق الاستثمارات

أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية إن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعوق ضخ استثمارات مهمة في الاقتصاد الذي مزقته الحرب رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط بشار الأسد.



وبحسب رويترز، فإن حموية (36 عاما) شدد في مقابلة أجريت معه في مكتبه، على أن العقوبات أوقفت كل شيء ولا تأثير لها حاليا سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته.