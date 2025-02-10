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الرئيس العراقي يقاضي رئيس الوزراء لتأخر دفع رواتب إقليم كردستان
أخبار دولية
2025-02-10 | 06:50
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الرئيس العراقي يقاضي رئيس الوزراء لتأخر دفع رواتب إقليم كردستان
رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، ما يعكس تصاعد التوتر بين كبار المسؤولين العراقيين.
رفع الرئيس الكردي الأصل، دعوى قضائية ضد السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في نهاية كانون الثاني، غير أن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة هاوري توفيق كشف عنها الأحد.
وقال توفيق في مؤتمر صحافي إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا هدفها ضمان إصدار أمر "صرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة ودون توقف" بغض النظر عن "الإجراءات الفنية" التي تعمل بغداد وأربيل على حلّها.
ويعاني القطاع العام في العراق من قلة الكفاءة وانتشار الفساد، فيما يقول محللون إن بين رشيد والسوداني خلافات كثير
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