متحدث باسم نتنياهو: الوفد الإسرائيلي سيعود من قطر

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن وفدا إسرائيليا كان وصل إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيعود من قطر، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.