المنظمة الدولية للهجرة: جثث مهاجرين في مقبرتين جماعيتين في ليبيا مصابة بالرصاص

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن بعض جثث المهاجرين التي عثر عليها في مقبرتين جماعيتين في ليبيا تحمل أثار إصابات بارصاص، مشيرة الى أن أحد الموقعين يُعتقد أن يحتوي على ما يصل إلى 70 جثة.



وعبرت المنظمة عن صدمتها وقلقها إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا تضمان جثث عشرات المهاجرين، وبعضها مصاب بالرصاص.



وقال مكتب النائب العام في ليبيا إن السلطات الأمنية في البلاد انتشلت بالفعل ما لا يقل عن 28 جثة من المقبرة الجماعية الكبرى بين المقبرتين في الصحراء الواقعة في جنوب شرق ليبيا.