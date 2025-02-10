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بزشكيان يشكك في صدق واشنطن في السعي إلى مفاوضات مع طهران

أخبار دولية
2025-02-10 | 08:19
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بزشكيان يشكك في صدق واشنطن في السعي إلى مفاوضات مع طهران
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بزشكيان يشكك في صدق واشنطن في السعي إلى مفاوضات مع طهران

شكك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في صدق الولايات المتحدة في السعي إلى إجراء مفاوضات مع طهران في ظل فرض عقوبات عليها، وذلك بعد أسبوع من إعادة تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "أقصى الضغوط" على ايران.

وجاء موقف بزشكيان في خلال إحياء الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية.

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