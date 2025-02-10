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اعتقال 1300 شخص في حملة أمنية واسعة في بنغلادش
أخبار دولية
2025-02-10 | 08:26
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اعتقال 1300 شخص في حملة أمنية واسعة في بنغلادش
أعلنت الشرطة في بنغلاديش أنها اعتقلت أكثر من 1300 شخص في عملية واسعة أطلقت عليها اسم "مطاردة الشياطين" استهدفت عصابات تشتبه الحكومة في ارتباطها برئيسة الوزراء السابقة المخلوعة الشيخة حسينة.
وتعهد جهانغير علم شودري مسؤول وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بحسينة في ثورة آب 2024 بقيادة الطلاب، بمواصلة العملية "حتى القضاء على الشياطين".
وقال المتحدث باسم الشرطة إينامول حق ساجار إنه منذ بدء الحملة السبت "تم اعتقال 1308 أشخاص في جميع أنحاء البلاد".
وتأتي العملية الأمنية الشاملة والاعتقالات في أعقاب سلسلة من الاضطرابات شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وفي أوائل شباط، وبعد ستة أشهر من فرار الزعيمة السابقة، دمر المتظاهرون العديد من المباني المرتبطة بعائلتها. وقد اتخذوا هذا الإجراء بعد أن علموا أن حسينة، البالغة من العمر 77 عامًا، ستوجه كلمة لأنصارها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" من الهند المجاورة، حيث لجأت.
ويتهم القضاء البنغلاديشي الشيخة حسنية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما صدرت بحقها مذكرات اعتقال دولية عدة.
ومن بين العقارات التي دُمرت المتحف والمنزل السابق لوالد حسينة الراحل، أول رئيس لبنغلادش الشيخ مجيب الرحمن. ودان نشطاء الحقوق المدنية اعمال التخريب هذه.
واندلعت اشتباكات أيضا بين متظاهرين مناهضين لحسينة وأعضاء من حزب رابطة عوامي الذي تنتمي إليه. وألقت الحكومة باللوم في أعمال العنف على رئيسة الوزراء السابقة، التي حكمت البلاد بقبضة من حديد منذ عام 2009 حتى نفيها، والتي نشرت سلسلة من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، لحشد أنصارها.
ودعا رئيس الحكومة الموقتة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام إلى الهدوء الجمعة. وقال يونس في بيان إن "احترام سيادة القانون هو ما يميز بنغلادش الجديدة التي نعمل معا على بنائها، عن بنغلادش القديمة في ظل النظام الفاشي". وأضاف: "بالنسبة للمواطنين الذين انتفضوا وأطاحوا نظام حسينة... من الضروري أن نثبت لأنفسنا ولأصدقائنا في أنحاء العالم أن التزامنا بمبادئنا، احترام الحقوق المدنية والإنسانية لبعضنا البعض والعمل بموجب القانون، لا يتزعزع".
وبعد ساعات، تعرض أعضاء من حركة "طلاب ضد التمييز"، وهي المجموعة الاحتجاجية التي يُنسب إليها إشعال شرارة الانتفاضة ضد حسينة، لهجوم في منطقة غازيبور بدكا. ومذّاك تطالب المجموعة القوية التي ينتمي عدد من أعضائها للحكومة، باتخاذ تدابير.
أخبار دولية
اعتقال
حملة أمنية
بنغلادش
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