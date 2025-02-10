بعد تجميد المساعدات الأميركية... المجلس النروجي للاجئين يعلق نشاطه في 20 بلدا

أعلن المجلس النروجي للاجئين، أحد أكبر وكالات الإغاثة في العالم، أنه اضطُر إلى تعليق عملياته الإنسانية في نحو 20 بلدا على خلفية تجميد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعداتها الدولية.



وقال المجلس في بيان: "لأول مرة في تاريخنا، سيتعين علينا تعليق العمل الإنساني الجاري والعاجل لمئات آلاف الأشخاص في نحو 20 بلدا متأثرا بالحروب والكوارث والنزوح".