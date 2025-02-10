مقتل 51 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة في واد في غواتيمالا

قضى 51 شخصا على الأقل في مدينة غواتيمالا إثر اصطدام حافلة بحاجز على جسر وسقوطها في واد، وفق ما أفاد مسعفون.



وقال جهاز الاطفاء المحلي إنه تم انتشال جثث 51 شخصا من مكان الحادث.



وكانت حصيلة سابقة للمصدر نفسه تحدثت عن مقتل 31 شخصا.