رئيس رومانيا يستقيل بعد تكثيف الضغوط عليه

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس استقالته بعدما تكثفت عليه الضغوط للتنحي قبل إعادة الانتخابات التي ألغيت بسبب شكوك في حصول تدخل روسي.



وقال يوهانيس: "من أجل تجنيب رومانيا والمواطنين الرومانيين أزمة... أستقيل من منصب رئيس رومانيا"، مضيفا أنه سيتنحى رسميا الأربعاء.



وأضاف يوهانيس: "في غضون أيام قليلة، سيصوت البرلمان الروماني على عزلي وستدخل رومانيا في أزمة... سيكون لذلك تأثيرات داخلية وللأسف خارجية أيضا".







