المستشار الألماني يتعهد بالرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر إخطارا رسميا بفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة لكن أي خطوة من هذا القبيل ستُقابل بإجراءات انتقامية.



وقال شولتس لصحفيين خلال فعالية انتخابية بشمال ألمانيا: "نظرا لعدم وجود أي شيء رسمي حتى الآن، لا يمكننا إلا أن نقول بحذر شديد، ولكن بوضوح كبير، إن على أي أحد يفرض رسوما جمركية أن يتوقع إجراءات مضادة".