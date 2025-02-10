نيوم السعودية و"داتاڤولت" تطلقان مشروع ذكاء اصطناعي بقيمة 5 مليارات دولار

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن مشروع نيوم وقع اتفاقية مع "داتاڤولت" لتطوير مشروع للذكاء الاصطناعي بصفر انبعاثات وبقدرة 1.5 جيغاوات في منطقة أوكساچون الصناعية للتنمية في المملكة.



وسيشهد المشروع ضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار.