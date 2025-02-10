حماس ترجئ تسليم الدفعة الجديدة من الرهائن المقرر السبت حتى إشعار آخر

أعلن المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أن الحركة ستؤجل إطلاق رهائن إسرائيليين كان مقررا يوم السبت.



وقال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح للحركة أبو عبيدة في منشور على "تلغرام": "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".



وأضاف: "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15 فبراير (شباط) حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

ولاحقا، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم أن إعلان حركة حماس التوقف عن إطلاق الرهائن يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وإنه أمر الجيش بأن يكون في أعلى مستوى من الاستعداد في غزة.