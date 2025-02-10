نتنياهو يصف لقاءه مع ترامب بأنه الأكثر أهمية من بين 20 لقاءً مع رؤساء أميركيين سابقين

في جلسة عاصفة لطرح الثقة بحكومته في الكنيست، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرضا لمباحثاته مع الرئيس الأميركي في واشنطن.



ورغم محاولة نواب التشويش عليه ما دفع الى طردهم من القاعة، رد نتنياهو بإنفعال على منتقديه، واصفا لقاءه مع ترامب بأنه الأكثر أهمية من بين 20 لقاءً مع رؤساء أميركيين سابقين.